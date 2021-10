RALLY WRC, Rally Catalogna: Neuville vince, Evans e Ogier rimandano la lotta al titolo Il belga della Hyundai trionfa al Rally di Catalogna e conquista il 15° successo in carriera nel WRC, uguagliando il finlandese Hirvonen, mentre il titolo mondiale tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans si deciderà a Monza con l'ultimo appuntamento del WRC.

WRC, Rally Catalogna: Neuville vince, Evans e Ogier rimandano la lotta al titolo.

Quindicesimo successo in carriera nel WRC, raggiunto Mikko Hirvonen nella speciale classifica dei maggiori vincitori di tutti i tempi. Un weekend perfetto per Thierry Neuville che trionfa al Rally di Catalogna e conquista il secondo hurrà stagionale dopo quello ad Ypres nella gara di casa. Non c'è stata storia in Spagna con il belga che ha preso il comando fin dalle prime speciali del venerdì e non l'ha più lasciato. Un unico ed ultimo brivido nel riordino della Power Stage finale quando la sua Hyundai non voleva saperne di ripartire. Poi è andato tutto bene e Neuville ha addirittura ottenuto il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Dani Sordo con lo spagnolo terzo assoluto e ringraziato certamente da Elfyn Evans. Si, perchè il britannico della Toyota – grazie alla seconda piazza in Catalogna – tiene vivo il sogno di vincere il primo mondiale della sua carriera almeno fino a Monza, almeno fino all'ultima gara. Questo perché Sebastien Ogier è solo quarto ed ora conserva un vantaggio di 17 punti su Evans con 30 ancora a disposizione. Sarà quindi decisivo il round italiano per capire se il transalpino – che ha ancora tutti i favori del pronostico – riuscirà a vincere il suo ottavo titolo iridato oppure dovrà lasciare il passo al grande rivale. Si chiude, invece, il discorso per quanto riguarda il WRC2 con il norvegese Andreas Mikkelsen campione senza nemmeno correre questo Rally di Spagna.





I più letti della settimana: