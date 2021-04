RALLY WRC, Rally Croazia: Ogier vince al fotofinish Il francese della Toyota supera il compagno di squadra Evans nella Power Stage, nonostante un incidente nel trasferimento, e vola in testa alla classifica del Mondiale Piloti. Prossimo appuntamento del WRC in Portogallo il 20-23 maggio.

Un finale incredibile e che si è chiuso con solo 6 decimi di distacco tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. Alla fine ad aver ragione è il francese campione del mondo in carica, vincitore del primo storico evento WRC in Croazia. Una lotta aperta tra i due compagni di squadra in Toyota, risolta solo nella Power Stage finale: Evans, a pochi chilometri dalla fine, ha perso qualche secondo di troppo per rimettere la vettura in strada con tutte e 4 le ruote consentendo quindi ad Ogier di colmare i quasi 4 secondi di ritardo e vincere, appunto, per appena 6 decimi. Con questo successo il transalpino va in testa al Mondiale Piloti con 61 punti approfittando pure dell'errore di Kalle Rovanpera alla prima delle 20 prove speciali in programma. Di fatto la gara del giovane talento finlandese è finita dopo appena 5 chilometri dei 300 previsti.

Alle spalle di Ogier ed Evans chiude il podio Thierry Neuville: il belga, al volante della Hyundai, ha avuto il passo per vincere lungo tutti gli stage ma ha pagato una scelta sbagliata di gomme nella seconda tappa che lo ha relegato in terza posizione, ad 8 secondi dal leader. Scuderia coreana che si è portata a casa anche il quarto posto con Ott Tanak anche se ad oltre un minuto di ritardo dal 7 volte iridato. Può tornare a sorridere anche la Ford con l'altro francese Adrien Fourmaux – protagonista anche al RallyLegend a San Marino - quinto assoluto e autore di un super esordio nella classe regina. WRC che ora tornerà protagonista nel mese di maggio con il Rally di Portogallo, dal 20 al 23.

