WRC, Rally Croazia: seconda vittoria consecutiva per Rovanpera.

Un rally comandato dall'inizio alla fine, rischiato di perdere sul più bello ma riacciuffato all'ultima possibilità con forza e autorità, nonostante la carta d'identità reciti 1 ottobre 2000. Kalle Rovanpera sta crescendo gara dopo gara e il Mondiale si sta accorgendo sempre più del talento del giovane finlandese che, dopo la vittoria in Svezia, si impone anche in Croazia nel terzo appuntamento del WRC. Fin dalle prime prove speciali il pilota Toyota l'ha fatta da padrone, conquistandone 6 su 8 solo nella prima tappa. Qualche problema di troppo nella giornata successiva anche se Rovanpera è sempre stato bravo a gestire i vantaggi sui rivali.

Fino alla speciale numero 19, la penultima: con la pioggia il finnico può utilizzare solo 2 gomme da bagnato mentre l'estone della Hyundai Ott Tanak, utilizzandone 4, recupera tutto lo svantaggio e chiude con 2 secondi di vantaggio. Verdetto che sembra clamorosamente ribaltato ma, nella Power Stage, Rovanpera si riprende il primo posto e vince il rally. 25 punti più 5 aggiuntivi: il pilota della casa giapponese è sempre più leader del campionato e guadagna su Thierry Neuville, terzo in Croazia e mai in lotta per la vittoria chiudendo ad oltre due minuti da Rovanpera.

