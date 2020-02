WRC, Rally di Svezia: Evans comanda, Tanak insegue

Dopo 8 prove speciali Elfyn Evans è al comando del Rally di Svezia, seconda prova del Mondiale WRC. Il britannico della Toyota ha un vantaggio di 17 secondi sul campione del mondo in carica Ott Tanak, al volante di una Hyundai. Accesa lotta per il terzo posto tra Kalle Rovanpera e Sebastien Ogier, con il finlandese davanti in questo momento per poco più di un secondo. Solo sesto Thierry Neuville, vincitore del Rally di Montecarlo.