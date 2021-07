RALLY WRC, Rally Estonia: primo successo per Rovanpera Il giovane talento finlandese ha vinto il Rally di Estonia, conquistando il suo primo successo nel Mondiale WRC. Alle sue spalle le due Hyundai di Breen e Neuville. Ritirato il beniamino di casa Tanak mentre allunga in classifica Ogier, quarto.

Ci sono volute solo 14 gare a Kalle Rovanpera per riscrivere la storia del WRC. L'astro nascente finlandese, grazie al successo nel Rally di Estonia, è diventato il pilota più giovane di sempre a vincere una prova del Mondiale. Record che, in precedenza, apparteneva al suo connazionale Jari-Matti Latvala. Il settimo round viene, come detto, dominato da Rovanpera su un fondo per lui amico e molto simile a quello della sua Finlandia, terra in cui è cresciuto. Una grande soddisfazione per lui e per Toyota, che continua a trionfare ed è la quinta affermazione consecutiva in questa stagione.

Dietro, staccati di 1 minuto e di 1'12, ci sono le due Hyundai di Craig Breen e Thierry Neuville. Weekend no – invece - per il beniamino di casa Ott Tanak che, fatta eccezione per la Power Stage finale, è stato costretto ad un ritiro forzato nella giornata di venerdì a causa di ben 3 forature che lo hanno portato a finire le gomme di scorta. E allora Rovanpera si gode il primo hurrà in carriera mentre il compagno di squadra e campione del mondo in carica Sebastien Ogier - con il quarto posto finale - mantiene la leadership con 148 punti, +37 su Evans e addirittura +52 su Neuville. WRC che tornerà protagonista a ferragosto (13-15 agosto) con il Rally del Belgio.

