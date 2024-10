WRC, Rally Europa Centrale: Ott Tanak tiene aperta la lotta mondiale

In Giappone, nell'ultimo round del mondiale WRC, sarà duello all'ultimo sangue tra Ott Tanak e Thierry Neuville. Il belga preferisce non correre rischi e amministra, l'estone – che non aveva quasi più nulla da perdere – conquista il Rally dell'Europa Centrale e continua a sperare. Grande prova da parte di Tanak che attacca il sabato e resta alle calcagne di Sebastien Ogier, prima di prendersi punti importanti la domenica approfittando proprio dell'incidente del francese della Toyota nella penultima speciale della gara che si corre in tre nazioni: Germania, Austria e Repubblica Ceca.

Dell'errore dell'otto volte iridato sorride Tanak ma anche lo stesso Neuville che si prende un terzo posto prezioso in ottica classifica generale. Il pilota Hyundai lascia solo 4 punti nell'intero weekend al compagno di squadra: 13 il sabato, 3 la domenica e 2 nella Power Stage per un totale di 18. Tanak, invece, ne porta a casa 22 ma si garantisce la possibilità di giocarsi il tutto per tutto in Giappone: sono 25 i punti di distacco tra i due. Vien da sé che Neuville è ormai vicinissimo al suo primo, agognato, titolo iridato ma la storia insegna che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. In Europa Centrale seconda posizione per Elfyn Evans, il migliore in casa Toyota. Tra un mese – dal 21 al 24 novembre – la resa dei conti nel Sol Levante.