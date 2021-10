WRC, Rally Finlandia: Evans vince e riapre la lotta al titolo

Reduce da un'estate a dir poco deludente, Elfyn Evans si riscatta in uno dei Rally più belli ed importanti del panorama mondiale: quello della Finlandia. A due round dalla fine del WRC, il britannico riapre i giochi per la corsa al titolo grazie al bottino pieno ottenuto al “vecchio” Mille Laghi. Per Evans è la seconda vittoria stagionale dopo quella conquistata al Rally del Portogallo mentre, per il resto, tante prove incolori. Non è stato così in Finlandia dove il gallese ha cambiato marcia soprattutto nella seconda tappa e non ha lasciato scampo all'estone Ott Tanak, vincitore delle ultime due edizioni e solo secondo con la Hyundai. Sono 14, alla fine, i secondi di distacco tra i due piloti che hanno fatto la differenza in questo weekend. Sul gradino più basso del podio, poi, l'altra Hyundai di Craig Breen con l'irlandese che sarà protagonista il prossimo fine settimane sulle strade del Titano alla 19^ edizione del RallyLegend. Un bell'antipasto, anche per gli appassionati che affolleranno San Marino dal 7 al 10 ottobre.









Tornando alla Finlandia, ennesima prova di forza per Toyota: 8 successi in 10 appuntamenti, un dominio pressoché totale e un altro passo verso il Mondiale Costruttori. Riaperto, come detto, quello Piloti con Evans che – grazie ai 30 punti portati a casa – dimezza il ritardo dal leader Sebastien Ogier. Il francese, già 7 volte iridato, è solo quinto al traguardo ed ora ha un vantaggio di soli 24 punti sul compagno di squadra. In più Ogier è stato anche favorito dai ritiri di Rovanpera e Neuville per guadagnarne almeno 10 in un weekend anonimo. WRC che ora tornerà protagonista tra due settimane con il Rally di Catalogna prima del gran finale a Monza.