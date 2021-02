Alla fine della prima tappa Ott Tanak è in testa al Rally di Finlandia, seconda prova del Mondiale WRC. L'estone della Hyundai si è imposto in entrambe le prove speciali ed ora comanda con 16 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Craig Breen e 20 sul beniamino di casa Kalle Rovanpera, al volante della Toyota. Quarto il belga Thierry Neuville mentre sono attardati sia Elfyn Evans, quinto, che il campione del mondo in carica Sebastien Ogier, addirittura nono.