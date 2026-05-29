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WRC, Rally Giappone: dopo 6 PS, comanda Evans

Il leader della generale comanda su Solberg, rallentato dai cervi, e su Ogier

29 mag 2026
WRC, Rally Giappone: dopo 6 PS, comanda Evans

È la natura, per ora, a fare la differenza in testa al Rally del Giappone. Dopo le prime 6 PS, Elfyn Evans comanda con 15” 7 su Oliver Solberg, con cui si è quasi equamente diviso i successi, e 17” 1 su Sebastien Ogier. Entro il minuto ci sono anche Sami Pajari – vincitore dell'ultima prova del venerdì – e la Hyundai di Thierry Neuville, prima non Toyota della classifica.

1' quasi spaccato invece il ritardo del secondo della generale, Takamoto Katsuta, complice un errore nella tappa di apertura che ne ha compromesso il prosieguo. Scivolato largo su una zona umida, il giapponese urta un terrapieno e fora la ruota posteriore sinistra, il che lo costringe a sostituire la gomma morbida con una dura, in condizioni di bagnato. Risultato: 26” persi e strada spianata al leader del WRC Evans, che sfrutta il fatto di partire per primo e offre una prestazione impeccabile, facendo sue la metà delle PS disputate. L'unico a tenergli testa, con due vittorie, è Solberg, che conquistata la prova d'esordio ha però qualche problema nella PS2, complice la presenza di cervi sul tracciato. Cervi che, ha spiegato lo svedese a fine gara, hanno cominciato a correre alla rinfusa, facendogli perdere tempo e, soprattutto, concentrazione. Buono per Evans che tra quella prova e la seguente si costruisce il margine, al momento, decisivo. Il Rally del Giappone però è ancora lungo: sabato sono in programma altre 8 gare, domenica invece toccherà alle ultime 6.




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