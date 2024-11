RALLY WRC, Rally Giappone: Neuville è a due punti dal titolo iridato

WRC, Rally Giappone: Neuville è a due punti dal titolo iridato.

Dopo un problema tecnico nella prima tappa, Thierry Neuville è ormai vicinissimo a conquistare il suo primo titolo iridato. Il belga della Hyundai chiude il sabato del Rally di Giappone in settima posizione e porta a casa 4 punti: gliene basteranno altri due, tra domenica e Power Stage, per festeggiare. In testa, dopo 16 prove speciali, c'è il compagno di squadra Ott Tanak davanti alle due Toyota di Elfyn Evans e Sebastien Ogier.

