RALLY WRC, Rally Kenya: Neuville davanti a Katsuta e Ogier

WRC, Rally Kenya: Neuville davanti a Katsuta e Ogier.

Il WRC è tornato in Kenya per una delle gare – storicamente - più massacranti del calendario. Ed anche questa edizione del Rally Safari non ha fatto eccezione. Numerosi i ritiri a causa di un percorso duro ed impegnativo, con l'insidia sempre dietro l'angolo. A farne le spese, soprattutto, le due Toyota di Elfyn Evans e Kalle Rovanpera costretti a fermarsi e ripartire solamente dal Second Rally. A tenere alta la bandiera della casa giapponese ci stanno pensando, quindi, una sorpresa e la solita certezza: il primo è il giapponese Takamoto Katsuta, il secondo è il campione del mondo in carica ed attuale leader del mondiale Sebastien Ogier.

[Banner_Google_ADS]



I due alfieri della Toyota, dopo 13 prove speciali, sono secondo e terzo con distacchi siderali da Thierry Neuville, al momento protagonista indiscusso del Rally Safari. Il belga della Hyundai, al termine della seconda tappa, è davanti a tutti con un minuto di vantaggio e cercherà di avviarsi verso una facile vittoria per rientrare nuovamente in lotta per il campionato. Domani si chiuderà il programma in Kenya con la terza tappa: ultime 5 prove speciali, tra cui la “Power Stage” finale denominata “Porta dell'Inferno”. E questa, è già tutto un dire su ciò che attenderà i piloti del Mondiale...



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: