WRC, Rally Kenya: Ogier vince, Neuville si ritira sul più bello.

Sebastien Ogier ha vinto il Rally Safari in Kenya, sesto appuntamento del Mondiale WRC. Il pilota della Toyota, campione del mondo in carica, ha portato a casa il bottino pieno al termine di un'incredibile rimonta dopo i problemi meccanici del venerdì. Ogier è stato anche aiutato dal ritiro di Thierry Neuville a causa della rottura di una sospensione della sua Hyundai mentre stava dominando il rally. Sul podio il giapponese Katsuta, compagno di squadra di Ogier, e Tanak sull'altra Hyundai. Ogier ha 133 punti in classifica, seguono Evans a 99 e Neuville a 77: prossimo round del WRC in Estonia, dal 15 al 18 luglio.

