WRC, Rally Kenya: poker Toyota e poker di vittorie per Rovanpera

Se vinci anche l'appuntamento più duro della stagione, ciò significa che il predestinato si è fatto grande ed è pronto a prendersi la scena dei rally per diversi anni. Kalle Rovanpera vince anche in Kenya, al temibile e selettivo Rally Safari, e allunga in vetta al WRC. Per il campioncino finlandese è il quarto successo in 6 gare e il vantaggio, ora, inizia ad essere consistente: 145 contro gli 80 di Thierry Neuville secondo. Manca ancora tanto ma 65 punti sono sicuramente un bel margine da gestire. Rovanpera è stato bravo a non commettere errori ma anche a mettere in fila ottime prestazioni che lo hanno catapultato al primo posto, dopo una lotta serrata con i compagni di squadra della Toyota. Per la casa giapponese è stato un weekend a dir poco trionfale con 4 Yaris Rally1 nelle prime 4 posizioni. Alle spalle del leader il vice-campione del mondo in carica Elfyn Evans, unico capace di tenere testa a Kalle anche se i secondi di distacco sono comunque 53. Più staccate, invece, le altre due vetture bianco-rosse: il giapponese Katsuta centra il suo secondo podio in carriera nel WRC ed è terzo mentre Sebastien Ogier ha chiuso quarto, anche se condizionato da una foratura nella seconda tappa. Problema identico per l'altro Sebastien – Loeb – ottavo con la Ford Puma, ma a 32 minuti da Rovanpera. Alle spalle delle 4 Toyota la prima Hyundai di Thierry Neuville, in lotta per il podio ma costretto alla quinta piazza dopo un'uscita di strada nella giornata di sabato. Per il belga la magra consolazione di essersi portato a casa i 5 punti aggiuntivi della Power Stage. La montagna è dura da scalare: Neuville, però, ci proverà già dal Rally di Estonia in programma a metà luglio.