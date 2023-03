WRC, Rally Messico: Lappi in testa, Tanak fuori dai giochi

Solo 5 prove speciali disputate fino a questo momento, ma il Rally del Messico ha già regalato diversi colpi di scena. A partire dal “suicidio” della Ford che, nel corso del terzo stage, ha perso due piloti. Su tutti Ott Tanak: l'estone, attuale leader del Mondiale WRC, è già fuori dai giochi dopo aver accusato un ritardo di 7 minuti a causa di un guasto al turbo della sua Puma. Ancora peggio è andata a Loubet: il francese ha centrato una roccia ed è stato costretto al ritiro.

Ad approfittarne sono Hyundai e Toyota. In particolare la scuderia coreana che ha trovato in Esapekka Lappi l'uomo del venerdì: il pilota finlandese ha vinto due speciali e al momento è in vetta con un secondo e mezzo di vantaggio sull'otto volte iridato Sebastien Ogier al volante di una Yaris. Più staccati gli altri alfieri Toyota: Evans, sempre su Toyota, è terzo ad oltre 12 secondi mentre è in difficoltà il neo-iridato Kalle Rovanpera, solo sesto e staccato di 30 secondi dal connazionale Lappi. Ai piedi del podio le due Hyundai di Dani Sordo, quarto, e Thierry Neuville, quinto. Nella notte in programma altre 5 prove speciali per chiudere la prima tappa del 3° round del WRC.