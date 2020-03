WRC WRC, Rally Messico: Neuville in testa dopo 2PS

Dopo le prime due prove speciali Thierry Neuville è in testa al Rally del Messico, terza prova del Mondiale WRC. Il belga della Hyundai ha un secondo di vantaggio su Elfyn Evans, vincitore del round in Svezia. Al terzo posto c'è il campione del mondo in carica Ott Tanak, sempre su Hyundai. Dalle 16.15 – ora italiana – il via alla seconda tappa.



