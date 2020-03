WRC WRC, Rally Messico: Ogier al comando, problemi per Neuville

WRC, Rally Messico: Ogier al comando, problemi per Neuville.

Al termine della seconda tappa del Rally del Messico c’è ancora Sebastien Ogier al comando. Il francese della Toyota ha 13 secondi di vantaggio sulla sorpresa finlandese Suninen. Lotta a 3 per il terzo posto con Evans davanti - per il momento - a Tanak e Rovanpera. Problemi al motore per Thierry Neuville, con il belga della Hyundai che si trova ora ad oltre 40 minuti dalla vetta.



I più letti della settimana: