WRC, Rally Messico: Ogier in testa, seguono Suninen e Neuville

In un mondo senza sport, regge il Mondiale Rally che fa tappa in Messico per la terza prova del WRC. Dopo le gare di Montecarlo e Svezia, il circus lascia il Vecchio Continente per trasferirsi nel Centro America. Il record di vittorie al “Guanajuato” spetta a Sebastien Loeb con 6 trionfi. Lo segue l'altro Sebastien, ovvero Ogier a quota cinque ed intenzionato più che mai a recuperare il connazionale. E dopo 4 prove speciali c'è proprio il francese della Toyota davanti a tutti, con 5 secondi di vantaggio sulla Ford del finlandese Suninen. Chiude virtualmente il podio Thierry Neuville con il pilota della Hyundai che ha perso posizioni importanti dopo le prime speciali “cittadine”.

Sta risalendo vertiginosamente la china Esapekka Lappi, ora quarto, mentre il campione del mondo in carica Ott Tanak – dopo una buonissima partenza – si ritrova all'ottavo posto dopo un errore nella stage “Ortega 1”. 35 secondi di ritardo per l'estone ma c'è ancora tempo per recuperare, viste le 21 speciali in programma.