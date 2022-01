WRC, Rally Montecarlo: duello Loeb-Ogier

Il nuovo che si fonde con la tradizione: l'era ibrida del WRC parte da uno dei rally più iconici al mondo – il Montecarlo – e dal duello tra i due Sebastien che hanno fatto la storia delle quattro ruote negli ultimi 18 anni, con 17 mondiali conquistati: Loeb e Ogier. 47 anni il primo, 38 il secondo ma nessuna voglia di smettere: quest'anno l'impegno per entrambi sarà part-time con nessuna possibilità, quindi, di vincere il titolo ma – per ora – ci sono loro davanti a tutti. Dopo 5 prove speciali Loeb comanda al volante della nuovissima Ford Puma Rally1 con 13 secondi di vantaggio sul francese della Toyota. Nel mezzo – complice un piccolo errore di Ogier nell'ultimo stage – c'è Elfyn Evans, vice campione iridato e grande favorito per il successo finale. Sono 10 i secondi di ritardo da Loeb mentre, al momento, sono attardate le Hyundai con il belga Thierry Neuville quarto ma ad oltre 40 secondi dal leader e l'estone Ott Tanak sesto a 48. Nel pomeriggio in programma altre 3 prove speciali per chiudere la seconda tappa: la lotta per portarsi a casa il Montecarlo è appena cominciata.