WRC, Rally Montecarlo: Ogier davanti, Loeb non molla.

Loeb-Ogier, Ogier-Loeb: i due Sebastien stanno monopolizzando, al momento, il Rally di Montecarlo. E dopo 11 prove speciali in vetta c'è proprio Ogier con il transalpino della Toyota che comanda con circa 5 secondi di vantaggio sul connazionale al volante della neo-nata Ford Puma. A 6 prove dalla fine prevale l'equilibrio tra i due mostri sacri delle quattro ruote: basti pensare che, allo stage numero 10, Ogier e Loeb avevano esattamente lo stesso crono. Duello d'altri tempi, quello che ci voleva per inaugurare al meglio la nuova era ibrida del WRC.

Chi si dispera è, invece, il grande favorito per il successo finale: Elfyn Evans. Il britannico, compagno di squadra di Ogier, va fuori strada ed ora ha ben 10 minuti di ritardo dalla coppia di testa. Ad approfittare di questo errore è Craig Breen, ora terzo e sempre costante. Sarà una bella lotta per il gradino più basso del podio con Thierry Neuville, distante 46 secondi e penalizzato di 10 a causa di un ritardo al controllo orario. Menzione speciale, infine, per Gus Greensmith: il pilota Ford ha vinto la sua prima speciale nel Mondiale.

