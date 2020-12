RALLY WRC, Rally Monza: dopo 9PS Ogier in testa, Evans gestisce La prima parte della seconda giornata di gara cambia gli equilibri del Rally di Monza. Ora davanti ci sono i piloti Toyota con Ogier primo ed Evans - leader del mondiale - terzo. Tra i due lo spagnolo della Hyundai Dani Sordo.

Neve e ghiaccio condizionano la tappa numero 2 del Rally di Monza, ultima prova del WRC. Dopo la prima giornata dedicata alle speciali attorno allo storico autodromo lombardo, la carovana del Mondiale si è spostata sulle valli bergamasche. Nove prove speciali, momentaneamente in testa c'è Sebastien Ogier. Il francese della Toyota ha operato il sorpasso su Dani Sordo che aveva chiuso il venerdì al primo posto, seguito dall'alfiere della Ford Lappi.

Lo spagnolo è ancora secondo, il finlandese è crollato fino alla quinta piazza. Male, invece, le altre Hyundai con Thierry Neuville costretto al ritiro dopo un brutto errore alla “Cinturato 1”. Il belga ha urtato una chicane, danneggiando la sospensione e chiudendo anzitempo il suo rally. Il campione del mondo in carica, Ott Tanak, è virtualmente quarto ai piedi dal podio.

L'estone sembra ormai escluso dalla corsa per l'iride, sarà questione a due in casa Toyota tra lo stesso Ogier e il compagno di squadra Elfyn Evans. Il britannico, in vantaggio di 14 punti, al momento è terzo – a 7 secondi dal leader – e vicino a conquistare quello che sarebbe il suo primo titolo WRC. A Evans basterà gestire nelle ultime prove speciali in programma questo pomeriggio e nella mattinata di domenica, compresa la Power Stage sulla “Serraglio 2”.



