WRC, Rally Monza: Ogier-Evans, che duello!

Sebastien Ogier è a metà dell'opera ed è sempre più vicino al suo ottavo titolo mondiale. Dopo 10 prove speciali il transalpino della Toyota è in testa al Rally di Monza, ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Un secondo e un decimo di vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans, diretto rivale per la conquista dell'iride. Ogier ha comunque deciso di prendersi dei rischi, nonostante i 17 punti di distacco tra lui ed il britannico. Affidandosi anche ad una Toyota che – sugli asfalti bergamaschi e sullo storico circuito brianzolo – è semplicemente la più forte. Neuville e Sordo, su Hyundai, stanno cercando di mettere i bastoni tra le ruote ai due alfieri della casa giapponese ma qualche errore di troppo - qua e là - li hanno quasi estromessi dalla corsa per la vittoria: lo spagnolo è 3° con 28 secondi di ritardo da Ogier, il belga 4° a 44. Peggio è andata ad Adrien Fourmaux, costretto al ritiro dopo uno spettacolare incidente fortunatamente senza conseguenze.