RALLY WRC, Rally Portogallo: suicidio Hyundai, vince Evans Il britannico si è imposto nel quarto appuntamento del Mondiale Rally complici i ritiri delle Hyundai di Neuville e Tanak. Sul podio anche Sordo e Sebastien Ogier con il francese che resta in vetta alla classifica con 2 punti su Evans: 79 a 77.

WRC, Rally Portogallo: suicidio Hyundai, vince Evans.

Nella maniera più inaspettata, Elfyn Evans si è imposto al Rally di Portogallo. Il quarto round del Mondiale WRC sembrava inizialmente un'esclusiva Hyundai poi una serie di errori hanno portato il britannico della Toyota a conquistare il primo successo in questo campionato. Come detto, chi ha più da recriminare è la scuderia coreana al termine di una gara letteralmente dominata dall'inizio alla fine con ben 3 equipaggi. Prima era Thierry Neuville in testa ma il belga è stato costretto al ritiro nella giornata di venerdì mentre la stessa cosa è successa al compagno di squadra Ott Tanak il sabato.

[Banner_Google_ADS]



Ritiro anche per l'estone a causa di un incidente e, allora, per Evans si è spalancata la strada verso la vittoria. Anche perchè l'ultima Hyundai, guidata da Dani Sordo, ha perso secondi preziosi negli ultimi stage facendosi scavalcare dal proprio rivale chiudendo secondo. Sul podio ci va pure Sebastien Ogier: il campione del mondo in carica non ha mai avuto il passo dei primi nei 3 giorni in terra lusitana ma, grazie ai ritiri, torna a casa con un terzo posto importante in ottica classifica mondiale. Ora il francese della Toyota ha 79 punti, 2 in più dello stesso Evans. Più staccato, invece, Neuville a quota 57. WRC che ora tornerà protagonista nel primo weekend di giugno con il Rally d'Italia sugli sterrati della Sardegna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: