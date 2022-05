WRC, Rally Portogallo: tris per Rovanpera

Weekend trionfale per la Toyota al Rally di Portogallo, quarto appuntamento del Mondiale WRC. Doppietta per la casa giapponese, con lo straordinario successo di Kalle Rovampera. E' il terzo in quattro gare per il baby-fenomeno finlandese – classe 2000 – dopo i due consecutivi arrivati in Svezia e Croazia. Solo a Montecarlo, nel primo round, il figlio d'arte aveva chiuso al quarto posto con il successo andato all'intramontabile Sebastien Loeb. Il francese, 9 volte iridato, è tornato a correre in Portogallo con la sua Ford Puma ma è stato costretto a fermarsi dopo pochi chilometri e continui problemi. Stessa sorte per l'altro Sebastien – Ogier – con il campione del mondo in carica, quest'anno part-time, che si è ritirato dopo una seconda foratura.

E così è stata lotta a 2 tra le Toyota di Rovanpera ed Evans. Ad avere la meglio, come detto, il pilota scandinavo che si è imposto con 15 secondi di vantaggio sul britannico, compagno di squadra. Il finlandese è sempre più in vetta alla generale ed ora comanda con 106 punti. Anche perché i diretti rivali continuano a faticare: Thierry Neuville è solo quinto con la Hyundai, Ott Tanak sesto a quasi 5 minuti dal vincitore. Ancora più indietro le Ford, il migliore è Loubet settimo. Duello entusiasmante in vetta ma anche per la terza posizione con l'altra Hyundai dello spagnolo Dani Sordo davanti alla Toyota di Katsuta di soli 2 secondi: sorpasso avvenuto nella Power Stage finale.