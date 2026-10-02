RALLY WRC, Rally Sardegna: Neuville al comando dopo la prima tappa, Evans in gestione Hyundai al comando dopo la prima tappa del Rally di Sardegna, appuntamento conclusivo del mondiale WRC, con il primo posto di Neuville e il secondo di Fourmaux. Sesta posizione per il leader Evans, che deve gestire il vantaggio sui rivali Pajari e Solberg

WRC, Rally Sardegna: Neuville al comando dopo la prima tappa, Evans in gestione.

È una doppietta Hyundai a chiudere la prima tappa del Rally Italia Sardegna, ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Thierry Neuville e Adrien Fourmaux occupano le prime due posizioni, confermando la competitività delle i20 sulle difficili strade sterrate dell’isola. Alle loro spalle resta incandescente la sfida per il titolo. Oliver Solberg, dopo una foratura che lo aveva rallentato nella mattinata, ha reagito vincendo una speciale e riportandosi nel gruppo di testa, così come il finlandese Sami Pajari, primo rivale del leader. Che è, invece, Elfyn Evans: il britannico, sicuramente più prudente, è sesto al momento e sta gestendo il vantaggio sui due compagni-rivali per non commettere errori in un rally estremamente duro per gomme e vetture. Evans, infatti, ha iniziato il Sardegna con 17 punti di margine su Pajari e 21 su Solberg. Con ancora 35 punti in palio, la lotta è apertissima, ma ogni errore può cambiare completamente gli equilibri.



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