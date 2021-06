RALLY WRC, Rally Sardegna: Ogier davanti ad Evans, doppietta Toyota Il francese vince davanti al compagno di squadra ed allunga nel Mondiale Piloti. Terzo posto per la Hyundai di Neuville mentre sono costretti al ritiro sia Tanak che Sordo, vincitore delle ultime due edizioni del Rally d'Italia.

Il Rally di Sardegna, quinto round del WRC, è la copia perfetta di quello del Portogallo con Hyundai che spreca e Toyota che ne approfitta e festeggia. Più di tutti Sebastien Ogier: il transalpino – nonostante non avesse il passo per vincere – ha resistito agli attacchi, da vero campione, ha sfruttato gli errori altrui per portarsi a casa un successo fondamentale, il terzo della stagione. E con questa vittoria Ogier è sempre più in testa alla classifica mondiale. Dietro di lui – sia in Sardegna che nella generale – il compagno di squadra Elfyn Evans.

Il britannico ha chiuso ad oltre 45 secondi di ritardo dal leader ed ha rischiato di veder svanire il secondo posto nella Power Stage quando la sua Yaris si è fermata dopo il passaggio in un guado. Fortunatamente per lui, Thierry Neuville aveva un ritardo troppo ampio per poter recuperare. Ed è proprio il belga a “salvare” - se così si può dire – il disastroso weekend per la scuderia coreana. Neuville è terzo, infatti, mentre Ott Tanak è stato costretto al ritiro a causa della rottura di una sospensione e Dani Sordo, vincitore delle ultime due edizioni in terra italiana, si è cappottato nella seconda tappa. WRC che ora tornerà protagonista a fine giugno con il Rally Safari in Kenya: la caccia alle Toyota prosegue.

