RALLY WRC, rinviato il Rally di Sardegna

WRC, rinviato il Rally di Sardegna.

Stravolto ancora una volta il calendario del WRC con il Rally di Sardegna che è stato rinviato, molto probabilmente in autunno anche se la nuova data non è stata ancora comunicata dalla FIA. La gara era prevista in calendario dal 4 al 7 giugno, valida come sesta prova del Mondiale Rally 2020.



I più letti della settimana: