WRC, Rovanpera domina in Portogallo e sale in vetta

Finalmente, Kalle Rovanpera. Il campione in carica pone fine a 7 mesi di digiuno dominando il Rally del Portogallo, 5ª tappa del Mondiale WRC. Un colpo doppio, perché con Sebastien Ogier assente ed Elfyn Evans fuori già nella PS 7, Rovanpera mette la freccia sull'ex duo di testa e ora comanda la classifica. Il successo del finlandese comincia a prendere forma tra primo e secondo giorno di gara, con le 7 vittorie tra le prove speciali 5 e 14 che gli permettono di fare il vuoto. La domenica serve giusto per amministrare e comunque anche qui si prende altre due PS su quattro (lasciando il resto a Katsuta e Tanak). L'unico a stargli sotto il minuto è Dani Sordo, 2° a 54” 7, mentre Esapekka Lappi chiude il podio a 1' 20”; segue, a 2' 04”, Ott Tanak, che a sua volta scavalca la coppia Ogier-Evans e ora è il primo inseguitore di Rovanpera, a -17. Domenica da dimenticare per Thierry Neuville, terzo fino alla prima prova speciale odierna ma poi frenato da un guasto al motore che lo fa crollare a 8' 22” da Rovanpera, comunque abbastanza per il 5° posto.