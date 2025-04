RALLY WRC: Rovanpera fa bottino pieno, imponendosi al Rally delle Isole Canarie Kalle Rovanpera domina il Rally delle Isole Canarie, quarto appuntamento del WRC, e si rilancia nella lotta per il Mondiale.

Il graffio del campione, nel momento più importante. Dopo un avvio in chiaroscuro Kalle Rovanpera torna in corsa nel Mondiale WRC imponendosi al Rally delle Isole Canarie, quarto appuntamento in stagione. Un assolo straordinario da parte del finlandese, già due volte iridato: basti pensare che su 18 prove speciali in programma tra gli asfalti di Gran Canaria, 15 sono state portate a casa dall'alfiere Toyota. Che ha quindi chiuso un weekend perfetto: in testa dal primo chilometro, Rovanpera ha anche ottenuto punti aggiuntivi grazie al Super Sunday – il migliore della domenica – e il successo nella Power Stage. Un bottino finale di 35 punti, il massimo possibile. Festeggia Kalle, che si rilancia nel Mondiale Piloti, e festeggia anche Toyota al quarto successo in altrettanti round.

Questa volta la casa giapponese esagera, tornando dalla Spagna con uno splendido poker: alle spalle di Rovanpera infatti c'è il francese Sebastien Ogier – sempre troppo lontano dalla vetta per impensierire il compagno di squadra – e il britannico Elfyn Evans, che ha preferito gestire e racimolare punti importanti per il campionato. Ai piedi del podio chiude Takamoto Katsuta mentre l'altro finlandese Sami Pajari è costretto al ritiro, altrimenti sarebbe stato un 5 su 5 senza appelli.

Weekend da dimenticare invece per Hyundai: i problemi di assetto sull'i20 non permettono ai piloti della casa coreana di essere competitivi. Il migliore è Fourmaux, quinto, davanti a Tanak e al campione del mondo in carica Thierry Neuville. Dai panorami mozzafiato sull'Oceano Atlantico, il WRC si sposta in Portogallo per il quinto round: appuntamento sulla terra lusitana dal 15 al 18 maggio.

