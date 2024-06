RALLY WRC, Rovanpera sostituisce Ogier e vince il Rally di Polonia Richiamato all'ultimo per l'infortunio del francese nelle ricognizioni, il due volte iridato domina la tappa. Neuville è 4° e resta in vetta.

Per quanto la sua sia una stagione a mezzo servizio, Kalle Rovanpera lascia sempre il segno, quando c'è. Il due volte iridato vince un Rally di Polonia nel quale nemmeno doveva essere tra i partenti: la Toyota l'ha richiamato all'ultimo causa infortunio di un altro pezzo da novanta, Sebastien Ogier, ko per un incidente nel corso delle ricognizioni dell'evento. Rovanpera viene, vede e vince, con 28” 3 su Elfyn Evans e 42” 7 su Adrien Fourmaux. 4° il capoclassifica del WRC Thierry Neuville, incappato in un fine settimana complicato ma comunque chiuso in bellezza col successo nella Power Stage. Così sono appena 3 i punti rosicchiati da Evans, secondo in solitaria a -15.

Scende a -21 invece Ott Tanak, subito in testa col successo in PS1 ma fuori dai giochi già nella speciale successiva, nella quale si ritira dopo aver centrato un cervo, sbucatogli davanti all'ultimo. Uscito dalla corsa per la vittoria il rivale più accreditato, nei primi due giorni il principale antagonista di Rovanpera è Andreas Mikkelsen, in testa in 7 delle 9 PS d'apertura. Rovanpera mette la freccia col successo nella 10ª, non perde più la vetta e blinda la vittoria nella 16ª, quando il norvegese danneggia una ruota urtando un banco di terra e perde terreno, scivolando al 6° posto finale. Lì la seconda piazza passa ad Evans, che Rovanpera comunque tiene sempre a debita distanza. Tra gli altri si segnalano la conferma della sorpresa Fourmaux, che chiude il podio, e l'esordio d'alto profilo di Martins Sesks, 5° nella sua prima assoluta.

