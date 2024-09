WRC: Rovanpera trionfa in Cile, Ogier recupera nel Super Sunday

Nonostante un impegno part-time Kalle Rovanpera sta continuando a far la voce grossa nel Mondiale WRC. Il fuoriclasse finlandese vince anche il Rally del Cile: è la quarta vittoria in appena sette round disputati. Sinonimo di una confidenza con la Toyota assolutamente invidiabile, sinonimo di un pilota che ha pochi rivali. Uno di questi può essere il compagno di squadra Sebastien Ogier, anche lui impegnato a mezzo servizio nel WRC. I grandi risultati avevano fatto pensare ad un clamoroso rientro nella lotta per il titolo e anche la partenza della gara in Sudamerica era stata delle migliori poi l'errore nel sabato ha costretto l'8 volte campione del mondo al ritiro. Ogier si è quindi potuto concentrare nel Super Sunday, potendo spingere senza particolari pressioni. E così è arrivato il primo posto nella domenica, e anche nella Power Stage finale che ha portato punti aggiuntivi.

In testa alla classifica però resta Thierry Neuville: il belga, quarto con la Hyundai, non aveva il passo dei primi e ha preferito amministrare senza rischiare uno 0 che si sarebbe rivelato pesante. Davanti a lui Ott Tanak, terzo assoluto in Cile e ancora primo inseguitore di Neuville nella generale. Più lontano invece Elfyn Evans, che può comunque sorridere con un secondo posto: un risultato che dà fiducia in un'annata molto complicata per il pilota britannico. Doppietta Toyota quindi, poi due Hyundai e la Ford di Adrien Fourmaux con il transalpino 5° pur con il minuto di penalità: Fourmaux che sarà protagonista a San Marino tra due weekend, con la presenza al RallyLegend.