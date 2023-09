RALLY WRC, Rovanpera vince l'Acropoli e allunga in vetta Il capoclassifica fa bottino pieno e si porta a +33 su Evans, mentre Neuville fa 0 in casella e crolla a -66.

Lo scivolone casalingo è già un ricordo lontano, al Rally dell'Acropoli Kalle Rovanpera ristabilisce in fretta le gerarchie. Il capoclassifica vince la prova greca ed è sempre più solo al comando della generale, forte anche dei 5 punti conquistati in Power Stage. È +33 ora sul suo primo inseguitore, Elfyn Evans, bravo a risalire fino al secondo posto in una gara condizionata dai problemi tecnici della sua Yaris: una tappa abbondante di vantaggio, quando alla fine del WRC ne mancano appena tre. 1' 31” 7 il distacco del britannico, rimasto di fatto l'unico contendente al titolo visto lo 0 in casella di Thierry Neuville, ritiratosi ieri, solo 6° nella Power e finito a 66 punti dalla vetta. Problemi anche per Sebastien Ogier, in testa fino all'ultima speciale del sabato ma incappato in una domenica da incubo, tra il ritiro nella PS 12 e una penalità di 2' per non aver legato correttamente le cinture. 10° posto per il francese, mentre la terza piazza dell'Acropoli va al redivivo Daniel Sordo, che chiude con 1' 35” 7 da Rovanpera. Che apre la giornata finale forte di 2' sugli inseguitori, cosa che gli permette di risparmiare le gomme in vista di una Power dominata a tutta velocità. 30 punti per lui e titolo WRC di nuovo vicino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: