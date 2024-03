RALLY WRC, Safari Rally: Neuville comanda con un centesimo su Tanak Classifica cortissima dopo la prima PS del terzo appuntamento iridato: i primi 10 sono in 9" 4.

Classifica cortissima dopo la prima prova speciale del Safari Rally, terzo appuntamento del Mondiale WRC cominciato oggi con la Super Special Kasarani. 4,84 km di gara in un tracciato ricavato nei pressi di Nairobi, capitale del Kenya, coi primi 10 tutti racchiusi in 9”4.

Comanda il capolista del Mondiale Thierry Neuville, ma con appena un centesimo di vantaggio sul compagno di Hyundai, Ott Tanak. Avvio di buon auspicio per la casa coreana, che a differenza di Toyota e Ford non è tornata a usare lo snorkel, tubo che dal tettuccio va nel cofano motore “legalizzato” dopo anni di divieto. Una differenza che a lungo andare potrebbe penalizzare le Hyundai, che al momento però viaggiano spedite.

Cosa che vale anche per le Toyota di Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta, che seguono a 8 e 9 centesimi. Poi Esapekka Lappi, a 1” 5, e i due primi inseguitori di Neuville nella generale, Elfyn Evans e Adrien Fourmaux, a 1” 7 e 2” 2. Completano la top ten Gus Greensmith, Gregoire Munster e Oliver Solberg, rispettivamente a 6” 6, 8” 6 e 9” 4.

Dopo l'esordio odierno, il Safari Rally proseguirò per tutto il fine settimana: domani le prove speciali da 2 a 7, sabato quelle da 8 a 13, domenica quelle da 14 a 19. Da tenere in considerazione la variabile pioggia che è sempre in agguato, coi piloti che, più che le vittorie di tappa, dovranno cercare di limare al massimo gli errori, puntando sulla continuità.

