TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:44 Truffe telefoniche, lo Sportello Consumatori denuncia una nuova ondata a San Marino 13:43 Amazon a San Marino, SdS Pedini Amati: "Nel dettaglio sapremo qualcosa di più dall'autunno" 12:54 Viabilità nel Riminese, stanziati 3,15 milioni: ecco dove partiranno i lavori 12:11 La Repubblica accoglie Papa Leone XIV: San Marino RTV racconta in diretta una giornata destinata alla storia 11:24 Aeroporto Fellini, luglio da record: 113mila passeggeri e crescita del 72% 11:15 Il nuovo logo del Partito Socialista 09:50 Rimini, scooter contro furgone in via Settembrini: ferito un minorenne 08:30 Legge sulla famiglia, USL chiede l'approvazione entro fine estate: "non sono più accettabili ulteriori rinvii"
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

WRC: Sami Pajari vince in Finlandia

Nel rally di casa il finlandese conquista la seconda vittoria della sua carriera

di Gabriele Mento
3 ago 2026
WRC: Sami Pajari vince in Finlandia

Sami Pajari profeta in patria al rally di Finlandia. Continua il suo grande momento dopo il successo nella scorsa tappa in Estonia. Una vittoria netta quella del finlandese, con oltre 46 secondi di margine su Oliver Solberg. Pajari nella giornata del sabato ha approfittato del ritiro di Sebastien Ogier, uscito prematuramente di scena a causa di un pesante ribaltamento. Il francese, insieme al copilota Jujlian Ingrassia, è stato trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente sembra non aver subito conseguenze fisiche troppo gravi. Nelle prove dell'ultima giornata il finlandese ha gestito il margine accumulato nei primi due giorni, rinunciando ad andare a caccia dei punti bonus per il Super Sunday e la Power Stage. Il leader del mondiale resta Elfyn Evans, costretto a giocare in difesa dopo il ribaltamento del sabato, ma bravo comunque a chiudere al terzo posto, vincendo anche la power stage.

Nella classifica generale l'inglese comanda con 201 punti, 30 in più di Pajari che grazie a questa vittoria sale in seconda posizione, il giapponese Takamoto Katsuta, che in Finlandia non è andato oltre la sesta posizione, è terzo a quota 160, insidiato a sole 4 lunghezze di distanza da Oliver Solberg.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori