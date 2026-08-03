WRC: Sami Pajari vince in Finlandia

Sami Pajari profeta in patria al rally di Finlandia. Continua il suo grande momento dopo il successo nella scorsa tappa in Estonia. Una vittoria netta quella del finlandese, con oltre 46 secondi di margine su Oliver Solberg. Pajari nella giornata del sabato ha approfittato del ritiro di Sebastien Ogier, uscito prematuramente di scena a causa di un pesante ribaltamento. Il francese, insieme al copilota Jujlian Ingrassia, è stato trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente sembra non aver subito conseguenze fisiche troppo gravi. Nelle prove dell'ultima giornata il finlandese ha gestito il margine accumulato nei primi due giorni, rinunciando ad andare a caccia dei punti bonus per il Super Sunday e la Power Stage. Il leader del mondiale resta Elfyn Evans, costretto a giocare in difesa dopo il ribaltamento del sabato, ma bravo comunque a chiudere al terzo posto, vincendo anche la power stage.

Nella classifica generale l'inglese comanda con 201 punti, 30 in più di Pajari che grazie a questa vittoria sale in seconda posizione, il giapponese Takamoto Katsuta, che in Finlandia non è andato oltre la sesta posizione, è terzo a quota 160, insidiato a sole 4 lunghezze di distanza da Oliver Solberg.







