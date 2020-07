RALLY WRC, si riparte il 4 settembre dall'Estonia

WRC, si riparte il 4 settembre dall'Estonia.

Il Mondiale Rally riprenderà dall'Estonia dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus. La FIA ha infatti pubblicato il nuovo calendario che ripartirà proprio dal paese baltico il prossimo 4 settembre dopo le gare già disputate a Montecarlo, Svezia e Messico. Sarà la prima volta assoluta per il WRC in Estonia.

In tutto, invece, saranno 8 le tappe del Mondiale con i Rally di Belgio e Croazia che potrebbero essere aggiunte successivamente. Confermato il Rally di Sardegna che si correrà dal 29 ottobre al 1 novembre.



