WRC: Solberg domina dopo 9PS al Monte

Il Rally di Montecarlo, primo appuntamento del Mondiale WRC, si è aperto nel segno di Oliver Solberg. Lo svedese comanda dopo 9 prove speciali, davanti a Evans e Ogier.

di Alessandro Ciacci
23 gen 2026
WRC: Solberg domina dopo 9PS al Monte

Tra pioggia gelata, nebbia, neve e lastre di ghiaccio emerge chi – in queste condizioni – ci è nato. Oliver Solberg sta dominando il Rally di Montecarlo, prova d'apertura del WRC. Il pilota svedese, figlio d'arte e all'esordio mondiale con Toyota, comanda dopo 9 prove speciali. Un assolo, iniziato già nella temutissima prova in notturna in cui Solberg ha rifilato oltre 30 secondi a tutti. E nel venerdì tutto ciò non si è rivelato una semplice eccezione perché lo scandinavo ha continuato a martellare, portando il suo vantaggio ad oltre un minuto sul compagno di squadra Elfyn Evans e sul campione del mondo in carica Sebastien Ogier, con il transalpino distante addirittura 1'14'' ma in rimonta sul britannico per il secondo posto. Al momento non c'è storia con 3 Toyota in vetta e con le Hyundai già in ritardo, quelle di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux. Ma il Monte – storicamente – è terreno di insidie e tutto è ancora aperto: tra sabato e domenica si corre terza e quarta tappa, con le ultime 8 prove speciali in programma.




