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WRC, Solberg domina in Cile e accorcia sulla vetta

Evans fora nella penultima speciale ed è solo 5° dietro al suo primo inseguitore, Pajari

14 set 2026
WRC, Solberg domina in Cile e accorcia sulla vetta

Dominando letteralmente il Rally del Cile, Oliver Solberg accorcia sulla vetta del WRC e, al contempo regala il titolo costruttori alla Toyota con due tappe d'anticipo. Questo anche grazie al 2° posto di Sebastien Ogier, staccato di 16” 6 dal vincitore; lo stesso scarto, praticamente, che c'è tra lui e Adrien Fourmaux, 3° a 33” 3.

Alternando attacchi mirati e ottima gestione, Solberg comanda la classifica del Rally per 15 speciali su 16, prendendosi pure la Power Stage. E si porta a -21 dalla vetta della generale, sempre comandata da Elfyn Evans. Il capoclassifica chiude 5° dietro al suo primo inseguitore, Sami Pajari, che ora è a -17. Unico a sporcare il monopolio di Solberg – prendendo il comando dopo il successo in PS2 – Evans comincia la domenica con una vittoria e resta in corsa per il primato fino alla penultima prova. Qui però incappa nella foratura dell'anteriore sinistra, che gli fa perdere oltre 2' e lo toglie pure dal podio, accorciando pure le distanze ai vertici del WRC.




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