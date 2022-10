RALLY WRC, Spagna: Ogier al comando dopo 14PS A una tappa dal termine della seconda tappa, Sebastien Ogier è in testa Rally di Spagna, penultimo appuntamento del Mondiale WRC.

Sorride con il navigatore e festeggia comunque. Non potrebbe fare altrimenti Kalle Rovanpera: per il giovane fuoriclasse finlandese, fresco di presenza al RallyLegend di San Marino, le ultime gare sono una meritata passerella dopo aver conquistato in Nuova Zelanda il suo primo titolo mondiale. Al Rally di Spagna, penultimo appuntamento del WRC, Rovanpera è comunque nelle primissime posizioni. Nello specifico è 2° dopo 14 prove speciali, dietro solo a chi – il titolo iridato – lo ha vinto nella passata stagione e per 8 volte in carriera: Sebastien Ogier, che quest'anno ha deciso di correre “part-time”, è momentaneamente al comando e indirizzato verso un successo comunque prestigioso. Il portacolori Toyota, nel pomeriggio della seconda tappa, ha prima aumentato il vantaggio e poi lo ha amministrato. Ora il distacco tra Ogier e il compagno di squadra Rovanpera è di 21 secondi. Molto più vicino al campione del mondo c'è la prima delle Hyundai, guidata da Thierry Neuville. Il belga ha recuperato sempre più ed ora è a 21 secondi e mezzo dal leader e a soli 4 decimi di ritardo da Rovanpera. Un po' più staccate, invece, le altre due Plus della casa coreana: Tanak è quarto a 37 secondi, il beniamino di casa Dani Sordo quinto ad oltre un minuto e 10. A 5 prove speciali dal termine, in Catalogna sembra già esserci un padrone indiscusso: il “sempreverde” Seb Ogier.

