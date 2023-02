RALLY WRC, Svezia: a Rovanpera lo shakedown Partirà questa sera il Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale WRC. Il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera ha chiuso lo shakedown davanti all'altro finlandese Lappi e al compagno di squadra in Toyota Katsuta.

Il Rally di Svezia compie 70 anni e accoglie i piloti del WRC con le sue tradizionali strade innevate. Una location quasi fiabesca dove i grandi del Mondiale si daranno battaglia per quello che è il secondo appuntamento stagionale, dopo il successo di Sebastien Ogier a Montecarlo all'esordio. L'otto volte iridato, per il secondo anno in “part-time” con la Toyota, non risulta nell'elenco iscritti del Rally e così la scena – sulla carta – sarà tutta per il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera. Il giovane talento finlandese, al momento, non ha tradito le aspettative chiudendo davanti a tutti lo shakedown. Un solo decimo di vantaggio sul connazionale Esapekka Lappi, al volante di una Hyundai.

Anche in Svezia sarà una bella lotta tra la scuderia giapponese e quella coreana: dopo Rovanpera e Lappi, infatti, ci sono prima le due Toyota di Katsuta ed Evans poi le due Hyundai di Breen e Neuville. Sembrano più attardate, invece, le Ford con Ott Tanak solo settimo e Loubet ottavo. Da questa sera il via alla gara con la prova spettacolo di 5.16km, poi le speciali. Saranno 18 nel corso dei 4 giorni di gara: in Scandinavia si preannuncia il solito spettacolo.

