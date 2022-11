WRC: Toyota e Hyundai annunciano i piloti per il 2023

L'era di Kalle Rovanpera sembra essere iniziata ma i rivali sono più agguerriti che mai. Dal primo titolo mondiale del giovane talento finlandese al prossimo che si assegnerà a fine 2023. Il WRC è pronto a ripartire e lo farà, come da tradizione, dal Rally di Montecarlo in programma dal 19 al 22 gennaio. Nel frattempo continua il mercato piloti e due dei tre team ufficiali hanno già annunciato i loro equipaggi. Partendo dalla Toyota – che negli ultimi due anni ha cannibalizzato il mondiale conquistando il titolo costruttori, pilota e co-pilota – la casa giapponese vede solo una grande novità: la promozione di Takamoto Katsuta che ora si alternerà sulla terza vettura con l'8 volte iridato nel WRC Sebastien Ogier, anche quest'anno in part-time. Confermati i due piloti che saranno presenti in tutte le gare: ovviamente c'è il campione del mondo Kalle Rovanpera e c'è anche Elfyn Evans, con il britannico chiamato al riscatto dopo una stagione con più ombre che luci. C'era attesa, invece, per quanto riguarda la Hyundai vista la partenza del vice-iridato Ott Tanak. La scuderia coreana ha deciso di sostituire l'estone con un ex Toyota, il finlandese Esapekka Lappi reduce da 3 podi in Svezia, Finlandia e Belgio nel 2022. Il pilota di punta sarà ancora una volta Thierry Neuville che ha vinto l'ultimo round in Giappone ma ora è pronto per contendere a Rovanpera il titolo fino in fondo, sperando in una vettura con pochi problemi di affidabilità. La terza Rally1 verrà invece condivisa tra Dani Sordo e Craig Breen, tornato in Hyundai dopo l'esperienza in Ford. E proprio M-Sport non ha ancora annunciato la sua line-up per il 2023, a due mesi esatti dal Montecarlo vinto – nello scorso campionato – dalla Puma della leggenda Sebastien Loeb.