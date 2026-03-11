WRC, tutto pronto per il Rally Safari in Kenya

Il WRC sbarca in Africa per uno degli appuntamenti più iconici e temuti della stagione: nel weekend infatti va in scena il Safari Rally Kenya, terzo round del mondiale. Un evento che rappresenta da sempre una sfida estrema per equipaggi e vetture, dove velocità, resistenza e capacità di sopravvivenza contano quanto il puro talento di guida. Dopo le prime due gare dell’anno il campionato arriva in Kenya con Elfyn Evans al comando della generale con 60 punti, grazie al secondo posto a Monte Carlo e alla vittoria ottenuta in Svezia. Alle sue spalle inseguono i compagni di squadra in Toyota Oliver Solberg a quota 47 punti e Takamoto Katsuta a 30. Più attardate le Hyundai con Fourmaux a 28 e Neuville a 21. Toyota che – giocoforza – domina anche tra i costruttori con ben 117 punti.

Il Safari è una leggenda del rally mondiale. Presente fin dalla prima stagione del WRC nel 1973, è rimasto in calendario fino al 2002 prima di tornare stabilmente dal 2021. In Kenya non si corre soltanto contro il cronometro: si corre contro l’ambiente. Le strade sterrate attorno alla Great Rift Valley mettono alla prova uomini e macchine con condizioni spesso estreme: dalla famigerata fesh-fesh - una polvere finissima che si solleva in nuvole impenetrabili – a tratti rocciosi e pieni di solchi che stressano sospensioni e trasmissioni passando per improvvisi acquazzoni che trasformano le piste in distese di fango scivoloso. L’edizione 2026 segna una piccola rivoluzione con speciali modificate e senza tradizionale passaggio nella capitale Nairobi. Il percorso prevede ben 20 stage per 338 km cronometrati, concentrate in quattro giorni di gara tra pianure veloci e sezioni tecniche che attraversano savane, zone vulcaniche e piste sabbiose.

Come detto, Toyota vuole continuare nel proprio dominio e festeggia anche il ritorno di Sebastien Ogier, già due volte vincitore in Kenya. Lo scorso anno invece trionfò proprio il leader attuale del WRC, Elfyn Evans. Proveranno a giocare lo scherzetto ai favoriti sia Hyundai che Ford. Se Monte Carlo premia la precisione e la Svezia la velocità sulla neve, il Safari è una gara diversa da tutte le altre. Qui la vittoria non va sempre al più veloce, ma spesso a chi riesce semplicemente ad arrivare al traguardo. Le piste africane potrebbero dunque rappresentare il primo vero punto di svolta della stagione.









