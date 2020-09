Zanasi - Bertini su Fiat 508 C vincono il San Marino Revival

Trentacinque i concorrenti al via di una manifestazione dal fascino immutato. Al volante di splendide vetture d'epoca, gli equipaggi sono transitati in Piazza della Libertà per il controllo timbro mentre l'arrivo della manifestazione era fissato in Piazza Bertoldi a Serravalle. Ad aggiudicarsi la gara sono stati Massimo Zanasi e Barbara Bertini sulla Fiat 508 C del 1937 davanti Alberto e Giuseppe Scapolo a bordo di un altra Fiat 508 C. All'equipaggio formato da Gianmarica Aghen e Rossella Conti è stato assegnato il trofeo Loris Roggia. Il San Marino Revival era valevole come quarta prova del Campionato Italiano Regolarità Auto storiche.