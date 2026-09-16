REGOLARISTI SAMMARINESI Zanotti e Gasperoni secondi a Lumezzane: il titolo italiano RC5 è a mezzo punto I sammarinesi recuperano sui campioni in carica Malucelli-Bernuzzi: il tricolore si deciderà nell'ultimo round del CIREAS

Zanotti e Gasperoni secondi a Lumezzane: il titolo italiano RC5 è a mezzo punto.

Zanotti-Gasperoni, il titolo italiano RC5 si decide all'ultimo round I sammarinesi secondi a Lumezzane nel penultimo appuntamento del CIREAS: ora sono ad appena mezzo punto dai leader Malucelli-Bernuzzi



I regolaristi sammarinesi Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni arrivano all'ultimo appuntamento del CIREAS 2026 con la possibilità di conquistare il titolo italiano RC5. Nel Trofeo Città di Lumezzane, penultima prova del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche di ACI Sport, l'equipaggio sammarinese ha chiuso al secondo posto nella categoria RC5, riducendo da 5,5 punti ad appena mezzo punto il distacco dai leader Andrea Malucelli e Bernuzzi, campioni italiani in carica.

Zanotti e Gasperoni, portacolori della Scuderia Rovigo Corse sulla Fiat Ritmo Abarth 130 TC, erano partiti bene nella due giorni bresciana. Sabato, però, un errore di navigazione ha compromesso la corsa alle prime posizioni della classifica assoluta. Lo stesso errore è stato commesso anche dagli altri equipaggi in lotta per il titolo RC5, lasciando quindi aperta la sfida per il successo di categoria.

Nella giornata di domenica i sammarinesi hanno recuperato terreno fino al secondo posto in RC5, davanti ai due diretti avversari, arrivati terzo e quinto. "Siamo riusciti a trasformare una situazione molto complicata in un risultato importantissimo", commenta Zanotti.

Il titolo italiano RC5 si assegnerà dunque nel round finale. Malucelli-Bernuzzi partiranno con mezzo punto di vantaggio su Zanotti-Gasperoni, chiamati a completare la rimonta nell'ultimo confronto diretto. Più distaccati, ma ancora matematicamente in corsa, anche Lastri-Pantani.

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