Zarco il più veloce a Silverstone scatterà dalla pole

Johann Zarco piazza il miglior tempo nelle qualifiche del GP Gran Bretagna MotoGP e scatterà in pole position domani sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ducati Pramac, con la sua ottava pole in MotoGP, con il nuovo record della pista: 1:57.767, ha preceduto l'Aprilia di Vinales con Miller in terza posizione. Fabio Quartararo, attuale leader della classifica, partirà invece in quarta posizione. Quinto Francesco Bagnaia. Al settimo e all'ottavo posto invece gli italiani Bezzecchi e Bastianini con Marini in decima posizione. Partirà dall'ultima posizione Andrea Dovizioso che recentemente ha annunciato il suo addio alle corse con l'ultima gara il GP di San Marino e Riviera di Rimini in programma il 4 settembre.