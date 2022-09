1-1 la sfida scudetto tra San Marino e Parma. Gli ospiti dilagano sul diamante di Serravalle

Nel prepartita a Serravalle applausi per le squadre dell’Emilia- Romagna che hanno rappresentato l’Europa alle recenti World Series della Little League. Ragazze e ragazzi che hanno sfilato in campo prima della presentazione delle squadre e hanno seguito gli inni sul diamante. Poi il primo lancio, affidato a Sofia Mancini e ricevuto da Cristopher Zafferani. Bello il prologo poi la partita. Sconfitta netta e senza attenuanti per il San Marino Baseball, che in gara2 con Parma va sotto fin da subito, pareggia sul 2-2 ma poi viene nuovamente staccato dagli avversari fino al 13-4 finale. 15 a 6 le valide per la formazione ducale, con i padroni di casa più fallosi del solito in difesa (4 errori). Il lanciatore vincente è Aldegheri, perdente Da Silva. Lunedì sera Gara 3 a Parma.