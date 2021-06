CORSA 1000 Miglia: a Brescia San Marino consegna il premio ai vincitori in segno di amicizia

La "corsa più bella del mondo" segna il legame di amicizia tra la Repubblica di San Marino e 1000 Miglia. Dopo 37 edizioni sul Monte Titano, quest'anno le vetture storiche non hanno sfrecciato sulle strade della Repubblica, ma San Marino ha voluto rinnovare lo stesso il proprio affetto per la mitica gara presenziando all’arrivo, nella Città di Brescia, per il conferimento di un proprio premio: il Trofeo Repubblica di San Marino. È stato consegnato dalla Segreteria di Stato per il Turismo all’equipaggio Alessandro Gamberini/Guido Ceccardi su FIAT 514 del 1930, vincitori delle prove cronometrate di Monghidoro. La premiazione è avvenuta nella serata di sabato 19 giugno presso il Museo 1000 Miglia di Brescia.

