12 minuti con... Alessandro Ercolani

Nel video l'intervista

Elia Gorini ha intervistato Alessandro Ercolani, giovane lanciatore sammarinese oggi impegnato in Double-A negli Stati Uniti, racconta il suo percorso nel baseball professionistico americano, la recente promozione nell’organizzazione dei Pittsburgh Pirates e le difficoltà e soddisfazioni di vivere da atleta lontano da casa.

Ercolani, nell'intervista, sottolinea che la sua crescita è frutto di anni di sacrifici, cominciati a San Marino e che il suo sogno resta quello di debuttare in Major League. Parla con orgoglio delle sue radici e del fatto che molti negli Stati Uniti si incuriosiscono quando scoprono che arriva da un Paese piccolo come San Marino.

La sua è una vita da professionista: sei giorni di allenamenti e partite ogni settimana, con la pressione di dover sempre mantenere alti standard per non perdere il posto. Nonostante questo, Ercolani si dice motivato, sereno e consapevole che il successo dipende soprattutto dalla dedizione. Conclude ricordando quanto sia stato importante per lui iniziare a giocare proprio a San Marino, dimostrando che anche da un piccolo Paese si può sognare in grande.