MALTA 2023 14 medaglie per San Marino: oro Bianchi, argento Valloni e Casadei nel nuoto

Altro giorno, altre medaglie. Spettacolare l’oro di Loris Bianchi nei 400 stile maschile. 3:59.69 il tempo del sammarinese che batte per pochi centesimi il lussemburghese Brandenburger e migliora l’argento vinto ieri negli 800.

Dopo l’oro negli 800 stile Arianna Valloni torna sul podio nei 400 conquistando la medaglia d’argento. Grande rimonta della nuotatrice biancazzurra che parte a rilento poi cresce d’intensità e chiude al secondo posto con il crono di 4:24:73.

Argento anche per Giacomo Casadei, nei 200 rana. Sono 6 le medaglie del nuoto fino a questo momento, 14 in totale per San Marino. Superato il bottino di Montenegro 2019.

