15 capi di stato presenti alla Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Non ci sarà il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ma sarà ben rappresentato dalla First Lady Jill Biden, Los Angeles infatti ospiterà l’olimpiade estiva nel 2028. Non mancherà il Presidente dello Stato che raccoglierà l’eredità dal Giappone Emmanuel Macron, mancano solo 3 anni infatti a Parigi 2024. All’Hotel Imperial si sono susseguiti gli arrivi dei Capi di Stato, alle 14.25 locali picchetto d’onore per i Reggenti di San Marino Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Con loro il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini. Le Istituzioni sammarinesi sono state accolte dall’Ambasciatore di San Marino in Giappone Manlio Cadelo.

I cinque atleti sammarinesi continuano il loro ambientamento nel Villaggio Olimpico, stanno benissimo e proseguono l’avvicinamento alle proprie gare

Tante le storie da raccontare, una di queste è quella della svizzera che lavora per il CIO Gabrielle Steinegge - Felli, Responsabile Press Ticketing giunta alla sua diciassettesima olimpiade nello stesso ruolo, quando si dice continuità di rendimento.