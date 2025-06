1st San Marino Cup Skiroll: trionfo di Lorenzetti e Boccardi

Circa una sessantina partiti dalla piazza di Montegiardino per raggiungere lo Stradone di Città, arrivo dopo 8,5 chilometri della prima San Marino Rollerski Cup, gara valida come Ses Cup, la speciale competizione che raggruppa le Small Evolving Ski Nations. Una disciplina che sta crescendo in maniera esponenziale, oltre ad essere un ottimo allenamento per gli sciatori sta diventando una vera e propria alternativa allo Sci soprattutto in quei luoghi prima abituati ad abbondanti nevicate nel periodo invernale, ma dagli ultimi inverni sempre meno coperti dalla coltre bianca. Rollerski d'estate ma ormai anche sempre più Rollerski anche nei mesi invernali. A San Marino è andata in scena la prima San Marino Cup, un successo decretato dagli stessi atleti che hanno evidenziato l'ottimo percorso, alternanza di salite e pianure di ottimo livello.

Partenza come detto da Montegiardino poi la salita verso Fiorentino, il passaggio a Murata, prima dell'ultima salita fino al traguardo dello Stradone in Città. In campo maschile trionfo in volata per Giovanni Lorenzetti che ha percorso gli 8 km e 500 metri in 21'25”8 superando di un centesimo di secondo, un battito di ciglia Matteo Tanel e di due centesimi Tommaso Dellagiacoma. Un arrivo a tre al fotofinish a sottolineare la spettacolare gara di San Marino. In campo femminile trionfo in solitudine per Maria Eugenia Boccardi. Podio completato da Anna Ghiddi e Aurora Invernizzi.