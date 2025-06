ARTI MARZIALI 2° San Marino Open di Taekwondo: Dieci le medaglie per i sammarinesi tra cui l'oro con Bevitori Un oro, 4 argenti e 5 bronzi per i ragazzi di coach Secondo Bernardi. Un bilancio più che positivo per il 2° San Marino Open di Taekwondo

Trabocca di entusiasmo il Multieventi Sport Domus con incitamento da stadio per gli oltre 500 atleti suddivisi in diverse categorie che hanno animato la due giorni del San Marino Open di Taekwondo seconda edizione sold out. Uno sforzo enorme da parte dei dirigenti federali ripagato dall'ottima riuscita di una manifestazione in grande ascesa supportata inoltre dai risultati dei ragazzi sammarinesi. Uno dei quattro argenti è arrivato da Federico Amati junior cat – 59 kg.0

Non ha potuto dare il suo contributo uno dei giovani di punta del Taekwondo sammarinese come Alessandro Giovagnoli cat – 78 kg bloccato da un piccolo infortunio dal quale sta recuperando per presentarsi al top della forma per gli Eyof che si terranno a fine luglio a Skopje capitale della Macedonia. Da un appuntamento ad un altro non meno importante come gli Europei dei Piccoli Stati che si terranno in Lettonia e dove San Marino schiererà Stefano Crescentini cat – 74 kg.

Di Seguito le medaglie vinte dai sammarinesi

Oro : Ludovico Bevitori Cat - 63 KG

Argento: Federico Amati Junior Cat - 59 KG; Andrea Tarini children -33 KG; Liam Rossi -40 KG; Michele Mezzanotte senior rosse - 80 KG

Bronzo: Thomas Albani junior -51 KG; Thomas Bottini children - 37 KG; Samuel Tarini senior - 74 KG; Davide Borgagni senior - 80 KG; Andrea Montii junior - 59 KG



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: